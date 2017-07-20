أعلنت قيادة أركان التحالف الدولي بقيادة واشنطن، يوم الخميس، عن توجيه 26 ضربة جوية ضد مواقع "الدولة الإسلامية" (داعش) قرب مدينة الرقة، خلال يومين.

وقالت قيادة أركان التحالف في بيان، إن "تم يوم الأربعاء توجيه 8 ضربات جوية ضد 7 مواقع لداعش. وخلالها جرى تدمير 6 نقاط نارية ومستودع للسلاح والذخيرة، ونفق وكذلك دمر مصدر ناري".

وتابع البيان، "قامت الطائرات الحربية التابعة للتحالف الدولي يوم الثلاثاء، بتوجيه 18 ضربة جوية ضد داعش في منطقة الرقة ودمرت خلالها 18 نقطة نارية".

ولفت البيان الى ان الطائرات الحربية قامت أيضا خلال اليومين الماضيين بقصف مواقع للمتشددين في عدة مناطق أخرى من سوريا والعراق.

ويشن طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ عام 2014، ضد تنظيم "داعش"، غارات بشكل شبه يومي على مواقع التنظيم في الرقة ودير الزور, ما يؤدى الى سقوط قتلى بين المدنيين جراء تلك الغارات.

سيريانيوز