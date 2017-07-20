بحث نائب وزير الدفاع الروسي ألكساندر فومين، مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الدعم الميداني أتول خير، يوم الخميس، الوضع الإنساني في سوريا وسبل تسوية الأزمة هناك.

ونقلت وكالة روسية عن مديرية الإعلام في وزارة الدفاع الروسية، قولها "تبادل الجانبان وجهات النظر على صعيد حفظ السلم في سوريا، بما فيها توسيع مجالات التعاون هناك بين الوزارة ونظائرها في بنية منظمة الأمم المتحدة".

وبينت الوزارة ان فومين قام بإعلام ضيفه من المنظمة الأممية حول نشاطات الوزارة في مجال تقديم المساعدات الإنسانية في سوريا، وتهيئة الظروف الملائمة من أجل إنجاز تسوية سياسية للأزمة السورية. مشيرة إلى أن الحوار كان مفيدا وبناء.

وتشهد العملية السياسية للأزمة السورية نشاطاً ملحوظاً، حيث تم التوصل الى تطبيق وقف اطلاق نار في عدة مناطق اثر اجتماعات استانا بشأن سوريا، بين الدول الضامنة للهدنة روسيا وتركيا وايران، اضافة لتطبيق الهدنة في جنوب غرب سوريا باتفاق بين روسيا والولايات المتحدة والأردن.

سيريانيوز