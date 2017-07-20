أعلن عضو مجلس الشعب عارف الطويل، يوم الخميس، عن إقالة رئيس المجلس هدية عباس من منصبها، وتكليف نائبها نجدت أنزرو بمهام رئيس مجلس الشعب الى حين انتخاب رئيس مجلس جديد في مدة اقصاها 15 يوما .

وكتب الطويل الخبر على صفحته الخاصة على "فيسبوك"، وأضاف ان اجتماعاً استثنائياً سيعقد في الساعة 8 مساء.

ومن جانبها نقلت إذاعة محلية عن عضو مجلس الشعب بشير الشربجي قوله "إطار مناقشة النظام الداخلي للمجلس، لوحظ أن إدارة الجلسات من قبل رئيسة المجلس بالفترة الأخيرة خرجت عن النطاق البروتوكولي والبرلماني للجمهورية العربية السورية ما دفع عدد كبير من أعضاء المجلس، الذين تجاوز عددهم الـ200 عضو إلى الدعوة لعقد جلسة استثنائية لعزل رئيسة المجلس وتكليف نائب الرئيس نجدت أنزور بتسيير الأعمال حتى انتخاب رئيس جديد خلال 15 يوماً، علماً أن خُمس الأعضاء يحق لهم الدعوى إلى جلسة طارئة".

وأكد شربجي إن "ما حصل هو تكريس للديموقراطية في سوريا".

ومن جهتها قالت مصادر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان اكثر من 200 عضو من اعضاء مجلس الشعب تقدموا بعريضة يطالبون فيها اقالة هدية عباس رئيس مجلس الشعب .

وكانت عباس فازت برئاسة المجلس بالتزكية، في حزيران العام الماضي، كونها الوحيدة التي رشحت نفسها لرئاسة المجلس، وبالتالي لم يجرِ تصويت ولم يعترض أي عضو على ترشحها.

وعباس هي أول امرأة سورية تستلم منصب رئاسة المجلس، في سابقة هي الأولى في تاريخ سوريا منذ تأسيس المجلس بتسمياته المختلفة منذ عام 1919.

وهي عضوٌ في قيادة فرع حزب البعث في دير الزور، وحاصلة على دكتوراة بالهندسة الزراعية، وعضوٌ سابق في مجلس الشعب.

سيريانيوز



