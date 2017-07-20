قالت مصادر إعلامية موالية، مساء الخميس، إن اجتماعاً استثنائياً لمجلس الشعب سيعقد تمام الساعة 8 مساء لحجب الثقة عن رئيس المجلس هدية عباس.

وقالت المصادر عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إن المجلس سيعقد جلسة استثنائية في الساعة 8 مساء الخميس، لمناقشة عزل رئيسة المجلس هدية عباس وتكليف نجدة أنزور بتسيير الأعمال.

وكانت عباس فازت برئاسة المجلس بالتزكية، في حزيران العام الماضي، كونها الوحيدة التي رشحت نفسها لرئاسة المجلس، وبالتالي لم يجرِ تصويت ولم يعترض أي عضو على ترشحها.

ةعباس هي أول امرأة سورية تستلم منصب رئاسة المجلس، في سابقة هي الأولى في تاريخ سوريا منذ تأسيس المجلس بتسمياته المختلفة منذ عام 1919.

وهي عضوٌ في قيادة فرع حزب البعث في دير الزور، وحاصلة على دكتوراة بالهندسة الزراعية، وعضوٌ سابق في مجلس الشعب.

يتبع..