أعلن الرئيس بشار الاسد, يوم الخميس, ان احد الاسباب الأساسية والتي جعلت سوريا صامدة في وجه الارهاب هو الدعم الايراني ..

ونقلت وكالة (سانا) عن الاسد قوله, خلال استقباله معاون وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والافريقية حسين جابري انصاري, إن "كل إنجاز يحققه الجيش السوري وحلفاؤه في الحرب سيكون له المزيد من الانعكاسات الايجابية على الرغم من اصرار بعض الدول على الاستمرار باستخدام الارهاب لتحقيق غايات سياسية ضيقة ادت الى زعزعة استقرار المنطقة وفقدان أمن شعوبها".

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وأشار الأسد إلى أن العلاقات التي تجمع بين دمشق وطهران والتعاون والتنسيق الدائم بين الجانبين في مختلف المجالات والدعم الإيراني المستمر للشعب السوري كانت أحد الأسباب الرئيسة في صمود سوريا في وجه الإرهاب ".

بدوره, أكد أنصاري أن "موقف بلاده ثابت ومبدئي بهذا الخصوص وهي ماضية في تقديم كل ما من شأنه تمكين صمود السوريين حتى تحقيق النصر النهائي على الإرهاب وعودة السلام والاستقرار إلى سوريا".

وكان انصاري التقى امس الاربعاء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم , وتم بحث التطورات الراهنة في سوريا ونتائج الجولة الخامسة من اجتماعات أستانا والجولة السابعة من الحوار السوري السوري في جنيف

وتعتبر وإيران أبرز داعمي النظام السوري، حيث تدعم طهران مجموعات تقاتل إلى جانب الجيش النظامي في مختلف المناطق، فضلاً عن تقديمها الدعم الاقتصادي والسياسي للنظام السوري.

وتواجه إيران اتهامات من قبل المعارضة السورية ودول عربية وغربية بتأجيج الصراع في سوريا من خلال دعم سوريا عسكريا.