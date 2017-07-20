سيريانيوز :: غرام الذهب يحافظ على سعره ويسجل 18500 ليرة

وحددت الجمعية الحرفية لصياغة الذهب والمجوهرات في دمشق سعر غرام الـ21 بـ18500 ليرة، بينما حددت سعر غرام الـ18 قيراط بـ15894 ليرة.

ويعود استقرار السعر محلياً نظرا لاستقرار سعر الأونصة عالميا، حيث وصل الى 1239 دولار.

ويشهد سعر الذهب محلياً في الفترة الأخيرة نوعاً من الاستقرار، وسط تقلبات طفيفة، وخاصة بعد ربط سعره بسعر صرف الدولار الرسمي، بعد أن كانت الجمعية تعتمد سعرا وسطياً بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء.

وجرت العادة أن يسعر الذهب في سوريا يومياً بالنظر إلى السعر العالمي للأونصة في البورصات العالمية، محسوباً بسعر الدولار بالسوق السوداء مقابل الليرة في اليوم نفسه، ليصار إلى تعميم السعر على جميع الصياغ الذين يبيعونه بسعر موحد لجميع فئاته وعياراته، ثم يضيف البائع على السعر هامش ربح يقدر بنحو 10% من سعر القطعة حسب تعقيد تشكيلها.

سيريانيوز

2017-07-20 16:39:20