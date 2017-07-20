سجل سعر صرف الدولار، يوم الخميس، ثباتاَ, حيث وصل إلى 531 ليرة .

وذكرت صفحات متخصصة بسعر الدولار الأمريكي على مواقع التواصل الاجتماعي، إن سعر العملة الأجنبية في سوق العاصمة وصل الى 534 ليرة للمبيع، و 531 ليرة للشراء.

وكان سعر صرف الدولار وصل يوم امس الثلاثاء الى 532 ليرة للمبيع، و 530 ليرة للشراء.

وأدى تدخل المركزي الذي بدأ منذ 11 ايار عام 2016، إلى تخفيض سعر الدولار في السوق السوداء بعدما وصل لمستويات قياسية بلغت 650 ليرة، حيث زاد المركزي حجم تدخله في سوق القطع الأجنبي، عبر ضخ كميات كبيرة وبشكل شبه يومي من الدولار وطرحها للبيع المباشر للمواطنين .