أصدرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق, يوم الخميس, نشرة جديدة بأسعار الفروج والبيض.

وحددت النشرة أسعار الفروج (حي – مذبوح منظف – شرحات- وردة – شرحات – سودة – قوانص- فروج مشوي – مسحب – بروستد - ), والذي تبين ان الأسعار سجلت انخفاضا, مقارنة بالنشرة السابقة.

كما حددت النشرة أسعار صحون البيض, حيث تبين ان الاسعار عاودت الارتفاع, مقارنة بالنشرة السابقة.

و كانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك كشفت, في وقت سابق, عن ارتفاع سعر الفروج بنسبة تصل إلى 20%, بسبب تحول الاستهلاك من مادة اللحوم الحمراء نحو الفروج, بسبب ارتفاع اللحوم الحمراء في الأسواق المحلية وخاصة لحوم الخروف.

وتعتبر اسعار الفروج والبيض بالمجمل مرتفعة, وسط ارتفاع أسعار المواد والسلع بشكل متزايد في ظل الأزمة، وما تبعها من ضغوطات على البلاد جراء العقوبات الاقتصادية، ومن انخفاض بقيمة الليرة السورية أمام العملات الأخرى، إضافة لعوامل أخرى, في حين وعدت الحكومة مرارا بتخفيض الأسعار في الأسواق.

سيريانيوز