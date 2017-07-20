نفى حاكم المصرف المركزي دريد درغام ما تداولته شبكات التواصل الاجتماعي حول طبع وطرح عملات معدنية من فئتي الـ50 والـ100 ليرة, فيما اشار الى ان استبدال الفئات النقدية التالفة متاح عبر المركزي ويتم العمل فيه

واوضح درغام, في تصريح لصحيفة (الوطن) المحلية, أن "الصور التي تداولها عبر صفحات التواصل الاجتماعي للفئتين المعدنية تم إنجازها عبر برامج التصميم والتعديل على الصور بوساطة الكمبيوتر، مثل “لفوتوشوب”، وهي واضحة بشكل كبير".

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واشار درغام الى ان الهدف من الشائعات هي محاولة من البعض للتشويش على عمل المركزي

وبين درغام انه "في حال اتخاذ قرار بطبع أي عملة معدنية سوف يكون بعد دراسة دقيقة جداً", مشيرا الى ان "جميع الخيارات مطروحة للبحث والدراسة الدقيقة من المركزي في موضوع تداول النقد وخصوصاً الفئات التالفة علماً بأنه يتم جمع بيانات وإحصائيات حول الموضوع".

واضاف درغام ان "الليرة عادت للاستقرار بعد طرح فئة الـ2000 ليرة، ما دفع إلى محاولة المضاربين في السوق استغلال الحدث لترويج الإشاعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجني الأرباح".

وطرح مصرف سوريا المركزي مطلع الشهر الجاري ورقة نقدية جديدة من فئة 2000 ليرة في الأسواق.

ولفت درغام الى ان "استبدال الفئات النقدية التالفة متاح عبر المركزي ويتم العمل فيه وهناك مبالغ تالفة يتم استبدالها باستمرار".

ويأتي ذلك عقب اعلان المركزي عن مساعي لإيجاد حلول لمشكلة الأوراق النقدية القديمة الصغيرة, حيث يواجه المواطن مشكلة يومية في تصريف بعض الأوراق المالية المهترئة، وخاصة من فئة الـ"الخمسين ليرة"