رفض البرلمان التونسي يوم الاربعاء، إعادة العلاقات بين تونس وسوريا، وأسقط لائحة برلمانية قدمتها كتلة حزب مشروع تونس المنشقة عن الحزب الحاكم نداء تونس، تطالب بإعادة العلاقات مع سوريا.

وذكرت مصادر اعلامية، أن اللائحة المقدمة قوبلت بالرفض من قبل أغلبية نواب البرلمان البالغ عددهم 217 نائبًا، حيث وافق 68 نائبًا فقط على اللائحة التي تدعو الرئيس الباجي قايد السبسي إلى إعادة العلاقات مع سوريا في إطار الصلاحيات المسندة له.

وتستند اللائحة على "تعهد الرئيس التونسي أثناء حملته الانتخابية بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا إصلاحًا لخطأ قطعها من طرف الرئيس السابق المنصف المرزوقي".

وكان البرلمان التونسي عقد نهاية حزيران الماضي، جلسة عامة للتصديق على مشروع لائحة حول المطالبة بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا.

وتقدمت 4 كتل في البرلمان التونسي نيسان الماضي، بمشروع لائحة يطالب بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، التي قطعت في 2012 إبان حكم الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي.

يذكر أن العلاقات الدبلوماسية بين سوريا وتونس قطعت في شباط 2012 بمبادرة من الأخيرة، في عهد الرئيس، منصف المرزوقي، على خلفية الأزمة السورية، وطردت تونس السفير السوري، وتعاملت الحكومة السورية حينها مع الأمر، وفق مبدأ "التعامل بالمثل"، وردت بطرد السفير التونسي وأغلقت السفارة في دمشق.