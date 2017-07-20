أبلغت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) السلطات التركية قلقها عقب الكشف عن تفاصيل ومعلومات عن القواعد الأمريكية في سوريا, معتبرة ان تسريب هذه المعلومات يعرض قوات التحالف ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) لـ"مخاطر".

ونقلت وكالات انباء عن المتحدث باسم البنتاغون أدريان رانكين-غالواي قوله, في تصريحات صحفية, " سنشعر بقلق شديد إذا أقدم مسؤولون في بلد حليف عضو في منظمة حلف شمال الأطلسي على وضع جنودنا في خطر بشكل متعمد من خلال نشر معلومات سرية".

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ورفضت وزارة الدفاع الأمريكية تأكيد ما إذا كانت هذه المعلومات دقيقة، مشيرة إلى أنها لا تستطيع القيام بذلك لأسباب أمنية.

ونشرت وكالة "الاناضول" التركية امس الاربعاء تقريرا يتضمن معلومات سرية عن القواعد الامريكية في سوريا واماكن تواجدها فضلا عن عدد عناصر القوات الخاصة الموجودين في بعض منها.

ويأتي نشر التقرير ذلك في ظل خلافات بين أنقرة وواشنطن بسبب دعم الأخيرة للمقاتلين الأكراد في سوريا, والتي تعتبرهم انقرة حلفاء لـ"حزب العمال الكردستاني" المصنف إرهابيا في تركيا.

وتعتمد الولايات المتحدة على وحدات "حماية الشعب" الكردي وفصائل كردية أخرى لمحاربة تنظيم "داعش" على الأرض، كما أرسلت إليها أسلحة لهذه الغاية, الامر الذي اثار غضب انقرة, مبدية تخوفها من وصول تلك الأسلحة إلى أيدي حزب العمال الكردستاني.