أعلن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري, يوم الخميس, ان ملف عودة اللاجئين السوريين الى بلادهم يتم بحثه مع الامم المتحدة.

ونقلت وسائل اعلام لبنانية عن الحريري قوله, خلال اجتماع لمجلس الوزراء في بعبدا, ان "موضوع النازحين سيحضر في الزيارة الى واشنطن وعودتهم الى اماكن آمنة في سوريا امر يتم بحثه مع الامم المتحدة".

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ويأتي ذلك في ظل انقسامات حيال ملف النازحين, حيث يشدد مسؤولون في حزب الله على ان الموضوع يجب بحثه مع النظام السوري واجراء التفاوض معه بخصوص مسألة عودة النازحين, في رفض الحريري التعامل مع أي جهة بشأن عودتهم , باستثناء الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.

ويطالب عدد من السياسيين اللبنانيين باتخاذ اجراء حاسم لوضع حد للنزوح السوري واعادة النازحين السوريين إلى المناطق الآمنة والمستقرة للحد من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتربوية والامنية التي يتحملها لبنان.

وبلغت أعداد اللاجئين السوريين في لبنان حوالي مليون وخمسمئة ألف لاجئ سوري بحسب الأمم المتحدة, حيث تجاوز أعدادهم ثلث عدد سكان لبنان, يقطن جلّهم, بمخيمات بمحيط القرى والبلدات اللبنانية, وتعاني غالبية المخيمات من تدني مستوى الخدمات ونقص إجراءات الأمان.