بدأ, يوم الأربعاء, وفد حكومي يضم 13 وزيراَ, برئاسة رئيس مجلس الوزراء عماد خميس, زيارة عمل إلى محافظة حمص, بتوجيه من الرئيس بشار الأسد.

وذكرت وكالة الانباء (سانا) ان الهدف من الزيارة هو الاطلاع على الواقع الاقتصادي والخدمي فيها

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا .

وعقد الوفد أولى لقاءاته مساء الاربعاء في فرع حزب البعث العربي الاشتراكي قدم خلاله أمين الفرع وأعضاء قيادة الفرع والمحافظ رؤية أولية لمتطلبات المحافظة على المستوى الاقتصادي من خلال الوقوف على واقع الشركات والمؤسسات الاقتصادية العامة والخاصة.

وتم التطرق خلال اللقاء إلى واقع الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي والاتصالات وجميع الخدمات الأخرى ومتطلبات تحسينها إضافة إلى الواقع التربوي والتعليمي في المحافظة ومستلزمات العملية التعليمية.

وتستمر زيارة الوفد الحكومي 4 أيام وتشمل حمص المدينة وريفها.