ليفربول يهزم كريستال بالاس ويواجه ليستر سيتي بنهائي كأس الدوري الانكليزي الآسيوي اخبار الرياضة شارك

بلغ ليفربول المباراة النهائية لكأس الدوري الإنجليزي الممتاز في آسيا، عقب فوزه الأربعاء على كريستال بالاس (2-0) في هونج كونج.

وسيواجه ليفربول في المباراة النهائية السبت المقبل ليستر سيتي، الذي تغلب على وست بروميتش ألبيون (7-6) بركلات الترجيح.



افتتح ليفربول التسجيل بالدقيقة (60) عبر مهاجمه الجديد القادم من تشيلسي دومينيك سولانكي بعد تمريرة من البلجيكي ديفوك أوريجي الذي أضاف الهدف الثاني في الدقيقة (79) بعد متابعته تسديدة مرتدة، لزميله كوتينيو.



وكان ليفربول ضم سولانكي (19 عاماً)، المتوج مؤخراً مع المنتخب الإنكليزي بلقب بطولة العالم دون 20 عاماً، من تشيلسي بطل الدوري الممتاز في الموسم المنصرم، في صفقة قدرتها وسائل الاعلام بنحو 4 ملايين دولار أميركي.



وقال مدرب ليفربول الألماني يورغن كلوب، إن ضم سولانكي: "كان صفقة ذكية بالنسبة إلينا وإليه".



وخاض سولانكي مباراة واحدة مع تشيلسي حين شارك كبديل عام 2014 في دوري أبطال أوروبا، ثم أعاره في موسم 2015-2016 إلى فيتيس أرنهم الهولندي، فخاض 25 مباراة وسجل سبعة أهداف. سيريانيوز 2017-07-19 22:24:35 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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