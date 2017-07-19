استهل منتخب سورية الأولمبي لكرة القدم مبارياته بالتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عاماً في الصين بفوز ثمين 2-0 على نظيره الهندي الاربعاء في المباراة التي جمعتهما في العاصمة القطرية الدوحة في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة .

وكان المنتخب السوري الطرف الأفضل في الشوط الأول حيث أتيحت له فرص عديدة لم يتمكن من ترجمتها إلى أهداف أبرزها تسديدة رأفت المهتدي التي جاورت القائم في الدقيقة24 لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.



وفي الشوط الثاني أثمر الضغط الهجومي لمنتخبنا عن تسجيل الهدف الأول عبر محمد ربيع سرور في الدقيقة 64 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ليتابع منتخبنا أفضليته الهجومية ويضيف هدفه الثاني في الدقيقة 89 عبر محمد فارس أرناؤوط من كرة رأسية كانت قريبة جدا من المرمى لتنتهي المباراة بفوز منتخبنا بهدفين دون رد.



وسيواجه منتخبنا في مباراته الثانية منتخب تركمانستان الجمعة القادم ويختتم مبارياته في التصفيات بلقاء منتخب قطر الأحد القادم على أن يتأهل إلى النهائيات أصحاب المراكز الأولى في المجموعات العشر إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحتل المركز الثاني إضافة إلى منتخب الدولة المضيفة.