سقط قتلى في صفوف المدنيين, يوم الاربعاء, جراء قصف شنه طيران التحالف الدولي, ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) في ريف الرقة الشرقي.

وذكرت معلومات متطابقة من مصادر عدة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان نحو 12 مدنيا قتلوا إثر استهداف طائرات التحالف قرية زور شمر في ريف الرقة .

وكشف تقرير التحالف الدولي الشهر الجاري، ان ما لا يقل عن 600 مدني قتلوا في ضربات للتحالف بالعراق وسوريا منذ بداية الحملة ضد تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في 2014.

ويشن طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ عام 2014، ضد تنظيم "داعش"، غارات بشكل شبه يومي على مواقع التنظيم في المناطق الخاضعة تحت سيطرته لاسيما الرقة ودير الزور, ما يؤدى الى سقوط قتلى بين المدنيين جراء تلك الغارات.