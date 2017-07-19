ألقت الجهات المختصة اللبنانية القبض على مجموعة سوريين يحملون هويات لبنانية, فيما اعتقلت سوري اخر بتهمة السلب.

وذكرت الوكالة الوطنية للاعلام ان " قوة من مديرية البقاع الاقليمية في امن الدولة أوقفت 13 سوريا يحملون هويات لبنانية ويتنقلون بواسطتها على كامل الاراضي اللبنانية، ويعبرون من خلالها على النقاط العسكرية، ويتم استعمالها ايضا في المعاملات الرسمية داخل ادارات الدولة".

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وجاءت عملية الاعتقال بعد مداهمات نفذتها القوة في سهل سعدنايل, وبدأت التحقيق معهم لاحالتهم الى الجهات المختصة, بحسب الوكالة.

من جهة اخرى, اعتقلت دورية من مخابرات الجيش في مشاريع القاع، السوري أحمد فياض العلي المطلوب في قضية عملية السلب التي تعرض لها الطبيب غسان علوه، وكانت بحوزته مجوهرات وأموال، وتم تسليمه الى مخفر درك الهرمل لمتابعة التحقيق.

يذكر أن السلطات الأمنية ألقت القبض على العديد من السوريين ومحاكمتهم بتهم مختلفة كدخولهم البلاد بطريقة غير قانونية والقتل والسرقة وحيازة السلاح والأوراق المزورة والانتماء الى شبكات إرهابية وغيرها من الأعمال المخالفة.