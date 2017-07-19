واصل الجيش النظامي, يوم الاربعاء, عملياته العسكرية ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), في ريف الرقة, حيث تمكن من استعادة ابار وحقول للغاز .

ونقلت وكالة الانباء (سانا) عن مصدر عسكري, لم تسمه قوله ان "وحدات من الجيش نفذت عمليات مكثفة على تجمعات تنظيم داعش في ريف الرقة الجنوبي استعادت خلالها السيطرة على “قرية وسد الرميلان و15 بئر نفط وحقل غاز شرق دبيسان ب 10 كم ومحطتي ضخ دبيسان الأولى والثانية”.

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وكان الجيش النظامي استعاد أمس الأول السيطرة على حقل الديلعة النفطى وذلك بعد يوم من السيطرة على قرية زملة شرقية ومحطة ضخ الزملة وحقول غاز الزملة وحقل نفط الفهد بريف الرقة الجنوبي.

وتاتي عملية النظامي في الرقة, بالتوازي مع حملة عسكرية يشنها المقاتلون الاكراد على المدينة والتي بدأت في 6 حزيران , بدعم من قوات التحالف, في إطار المرحلة الخامسة من حملة “غضب الفرات” لاستعادتها من "داعش", حيث حققت تقدما فيها.

ويواصل الجيش النظامي, بمساندة الطيران الروسي, عملياته العسكرية ضد "داعش" في المناطق الخاصعة تحت سيطرته في الرقة ودير الزور وريف حمص الشرقي, محققا تقدما فيها, وتمكن من استرجاع العديد من المناطق والتلال وحقول النفط.