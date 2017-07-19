واصل أرسنال الإنكليزي استعداداته للموسم الكروي الجديد بفوز ثمين (3-2) على بايرن ميونيخ الألماني بركلات الترجيح بعد تعادلهما (1-1) في الوقت الأصلي لمباراتهما يوم الأربعاء في بطولة كأس الأبطال الودّية الدولية في الصين.

على استاد "شنغهاي"، وضمن منافسات "مجموعة الصين" بهذه الدورة الودية، تقدم بايرن حامل لقب الدوري الألماني (بوندسليجا) على أرسنال (المدفعجية) بهدف جاء في وقت مبكر للغاية من المباراة قبل أن ينتزع المدفعجية هدف التعادل في الوقت القاتل ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي حسمت للقاء لصالح أرسنال.



وسجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن هدف التقدم لفريقه في الدقيقة التاسعة من ضربة جزاء وانتزع أليكس إيوبي التعدل لأرسنال في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة بهدف من ضربة رأس.



وبهذا، حافظ أرسنال على سجله خاليا من الهزائم حتى الآن في استعداداته للموسم الجديد حيث سبق له الفوز 2 / صفر على سيدني الأسترالي و3 / 1 على ويسترن سيدني الأسترالي في وقت سابق من الشهر الحالي.