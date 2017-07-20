استهدف تفجير انتحاري, يوم الاربعاء, بلدة ارمناز شمال مدينة ادلب, مما اسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وذكرت مصادر معارضة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان الضحايا معظمهم من النساء والاطفال نتيجة التفجير الانتحاري بسيارة مفخخة.

وتحدثت بعض المصادر ان التفجير استهدف مقر تابع لأحرار الشام.

ونشرت المصادر مقطع فيديو يظهر اللحظات الاولى للتفجير ومشاهد اولية للمفخخة التي استهدفت البلدة.

ولم تتبن أي جهة حتى الان مسؤوليتها عن التفجير الذي طال بلدة ارمناز.

وحاء التفجير في وقت اندلعت اشتباكات ، بين فصائل "هيئة تحرير الشام" (والتي تقودها جبهة النصرة سابقا) و"أحرار الشام" في ادلب شمال سوريا.

كما ياتي التفجير بعد ايام من استهداف تفجير انتحاري أحد مقرات هيئة "تحرير الشام" , "جبهة النصرة" سابقاَ, قرب مدينة ادلب, مما أسفر عن سقوط قتلى في صفوف عناصر الهيئة.

وتمثل مدينة إدلب، معقلا لجبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة, وتخضع المحافظة بمعظمها لسيطرة فصائل المعارضة ، أبرزها حركة “أحرار الشام” الإسلامية، و”جبهة فتح الشام”.