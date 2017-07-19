نفى وزير الكهرباء زهير خربوطلي الانباء التي تحدثت عن زيادة في ساعات التقنين الكهربائي, بعد العطل الذي اصاب محطة توليد جندر بمحافظة حمص.

واوضح خربوطلي, في تصريح لصحيفة (الوطن) المحلية, ان "ورش الوزارة الفنية تمكنت من إصلاح خلل فني وأعطال طالت محطة توليد جندر بمحافظة حمص، وتسببت بخروج 300 ميغا واط ساعي من الخدمة".

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ونفى خربوطلي "الشائعات التي تتحدث عن تسبب توقف المحطة في زيادة ساعات التقنين في المحافظات".

ويأتي ذلك بعد كشف الحكومة في وقت سابق من الشهر الجاري عن مساعيها لتحسين الواقع الكهربائي وتخفيف ساعات التقنين, عبر اتخاذ اجراءات وتدابير اقتصادية جديدة, من بينها الاتفاق مع الجانب اللبناني لبيع كمية محدودة من الكهرباء لقاء استيراد الفيول لتشغيل محطات التوليد المتوقفة عن العمل.

وتشهد دمشق وباقي المحافظات تحسناً في الكهرباء, ليصل التقنين 3 قطع مقابل 3 وصل, بعد ارتفاع ساعات التقنين لعدة ساعات, مع انقطاعات عشوائية, لاسباب أرجعتها مصادر حكومية إلى نقص في الفيول واستهداف حقول الغاز والنفط.

ويواجه قطاع الكهرباء بسوريا ظروف وتحديات نتيجة الحرب, بالإضافة لنقص مادتي الفيول والغاز المساعد على توليد الطاقة الكهربائية.