منع قاض ألماني في ولاية برلين برنادنبورغ، مثول امرأة سورية بالحجاب, داخل قاعة المحكمة، وذلك أثناء جلسة للنظر في قضية طلاقها من زوجها.

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وأفادت مجلة "دير شبيغل" الألمانية, في تقرير لها, نشر يوم الثلاثاء,ان نجاة أبوكال، محامية السيدة السورية قالت إن "قاضي المحكمة أرسل رسالة إلى موكلتها يخبرها بأن أي معتقدات دينية كارتداء الحجاب لن يكون مسموحًا بها داخل قاعة المحكمة".

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واعتبرت محامية السيدة السورية طلب القاضي من موكلتها خلع الحجاب، منافيا لتعاليم الدستور الألماني ,وهو ما عبرت عنه أمام هيئة المحكمة.

وأضافت أن "القاضي حذر موكلتها التي تطلب الطلاق من زوجها عبر دعوى قضائية، من أن ارتداء الحجاب قد يجعلها تواجه اتهامات قانونية حال أصرت عليه في جلسة الاستماع المقرر لها 27 تموز الجاري".

وبناء عليه، أعلنت روزويثا نيوماير، مديرة محكمة المنطقة، أن جلسة السيدة السورية تم تأجيلها بسبب اعتراض القاضي على حجابها، وفق المجلة الألمانية.

وكانت المحكمة الدستورية الاتحادية قضت في عام 2016 بأن الأشخاص الذين يتواجدون داخل قاعات المحاكم كمتفرجين، لايمكن طردهم بدعوى "ارتداء الحجاب".

وحظرت عددًا من المؤسسات الألمانية الموظفين العموميين مثل المعلمين والشرطة والقضاة والمدعين العامين من ارتداء الملابس والرموز الدينية أثناء الخدمة، رغم عدم وجود أي قوانين تفرض عليهم ذلك.

ويعيش في ألمانيا نحو 4.7 مليون مسلم، يكفل لهم الدستور الألماني الحرية الدينية.