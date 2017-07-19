نشرت وكالة انباء ( الأناضول) التركية، يوم الاربعاء, تفاصيل ومعلومات عن قواعد أمريكية قالت أنها تتواجد في الأراضي السورية

واوضحت الوكالة, بحسب مصادرها، أن" الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك قاعدتين جويتين في سوريا، الأولى في منطقة الرملين وأخرى تتواجد في محافظة الحسكة منذ عام 2015".

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واشارت الوكالة الى "قيام واشنطن في أذار 2016 بإنشاء قاعدة جوية في منطقة خراب اسك المتواجدة في مدينة عين العرب التي استعملوها كجسر إمدادا عسكري للأسلحة واللوجستيات المختلفة".

ولفتت الوكالة الى "وجود ثلاث قواعد عسكرية في محافظة الحسكة ، الأولى تحتوي على مئة عسكري أمريكي وأخرى تحتوي على 150 عسكريا، وقد انشئت هذه القواعد لمحاربة "داعش" في المنطقة المحيطة, وبالإضافة الى ذلك تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية نقاط عسكرية في مدينة منبج التي تعد منطلقا لعمليات "الجيش الحر".

أما في شمال محافظة الرقة، كشفت الوكالة عن "وجود ثلاثة قواعد أمريكية، الأولى تحت تصرف القيادة الامريكية والثانية تحوي على جنود فرنسيين، أما الثالثة فهي تستعمل كموقع إمداد القوات الكردية بالأسلحة ومركز اتصال لقوات التحالف الدولي في سوريا".

وأشارت الوكالة الى أن القواعد العسكرية المهمة والتي تسمى بمركز قوة تعتبر "منطقة مغلقة" و"سرية" ومن مهام هذه القواعد "تحضير الأفراد والعناصر وتدريبهم للقتال بالإضافة الى وضع الخطط والإستراتيجيات العسكرية".

وأردفت الوكالة أن "الولايات المتحدة تمتلك في سوريا قواعد مجهزة ببطاريات صاروخية للمناورة الدفاعية، وأنظمة صواريخ اخرى وسيارات عسكرية مدرعة".

وياتي ذلك في ظل خلافات بين أنقرة وواشنطن بسبب دعم الأخيرة للمقاتلين الأكراد في سوريا, والتي تعتبرهم انقرة حلفاء لـ"حزب العمال الكردستاني" المصنف إرهابيا في تركيا.