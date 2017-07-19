أشادت وزارة الخارجية السورية في بيروت, يوم الأربعاء, بموقف الرئيس اللبناني ميشال عون والداعي الى الامتناع عن نشرالكراهية والتحريض ضد النازحين السوريين, مشيرة الى انها تتابع امور مواطنيها مع الجهات المعنية.

واوضحت السفارة, في بيان, نشرته مصادر اعلامية, ان "وسائل الإعلام تناولت اخيرا مسألة تعرض المواطنين السوريين العاملين في لبنان لسوء في المعاملة وممارسات غير لائقة وصلت حد فرض العمل "سخرة"، وإذ ترى السفارة في هذا انتهاكا للقيم والأعراف وأواصر الأخوة التي تربط بين الشعبين ، تهيب بالجميع الابتعاد عن المبالغة وزرع بذور الشقاق لأن مثل هذا السلوك ضار للجميع".

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وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قال, يوم الثلاثاء, ان بلاده لم تعد قادرة على حمل أعباء النازحين السوريين, رافضا مسالة نشر الكراهية والتحريض, مهددا بان العواقب ستكون وخيمة.

و أثنت السفارة على موقف فخامة الرئيس ميشال عون ودعوته الى" نبذ التحريض والتعبئة ضد النازحين السوريين", مشيرة الى انها تتابع أمور مواطنيها مع الجهات المعنية".

ووصلت ازمة اللاجئين الى الذروة , حيث توعدت عدة جهات سورية ناشطة في لبنان، بمظاهرات ضد العنصرية التي يتعرض إليها اللاجئون, لاسيما عقب وفاة أربع سوريين، كان الجيش اللبناني قد اعتقلهم خلال مداهمة مخيم للاجئين حول عرسال .

واثار هذا الامر استنكار من قبل الاوساط اللبنانية, والتي تضامنت مع الجيش اللبناني , مهاجمة اللاجئين السوريين وطالبت بترحيلهم.

وبلغت أعداد اللاجئين السوريين في لبنان حوالي مليون وخمسمئة ألف لاجئ سوري بحسب الأمم المتحدة, حيث تجاوز أعدادهم ثلث عدد سكان لبنان, يقطن جلّهم, بمخيمات بمحيط القرى والبلدات اللبنانية, وتعاني غالبية المخيمات من تدني مستوى الخدمات ونقص إجراءات الأمان.