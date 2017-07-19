أصدرت محافظة دمشق قرارا يقضي بإغلاق محل "بوظة بكداش" في منطقة الحميدية بدمشق, بسبب تجاوزات.

وارجع عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق عمار كلعو, في تصريح لصحيفة (الوطن) المحلية, سبب اغلاق المحل الى "وجود مخالفات على صعيد خلط الفستق الحلبي بفستق العبيد واستخدام حليب البودرة المجفف بدلا من الحليب العادي، إضافة إلى وجود قذارة في قسم التحضير"

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وجاء القرار بعد جولات الشؤون الصحية والتي ضبطت وجود مخالفات في هذا المحل

إلى ذلك، أوضح مدير الشؤون الصحية في محافظة دمشق ماهر ريا أن القرار صدر من محافظ دمشق", مؤكداً " عدم التهاون مع أي مخالفة صحية".

وتم في الاونة الاخيرة في الاونة الاخيرة اغلاق العديد من المعامل والمحلات , واتلاف المنتجات الفاسدة واحالة المخالفين إلى القضاء, بحسب التصريحات الرسمية.