اندلعت اشتباكات يوم الأربعاء، بين فصائل "هيئة تحرير الشام" (والتي تقودها جبهة النصرة سابقا) و"أحرار الشام" في ادلب شمال سوريا.

وذكرت وسائل اعلام، أن هيئة تحرير الشام، هاجمت مواقع لأحرار الشام، مما تسبب باندلاع معارك بين الطرفين ومقتل عدة مقاتلين بينهم مدنيين.

وسبق واشتبك الجانبان في وقت سابق هذا العام، في قتال طويل بغرض فرض النفوذ على إدلب.

ونوهت المصادر إلى أن الإشتباكات أمتدت يوم الأربعاء لمناطق في مختلف أرجاء إدلب منها بلدة سراقب في الشرق ودانا وسرمدا في الشمال الشرقي وباب الهوى قرب الحدود التركية.

وكانت عدة فصائل من المعارضة المسلحة أعلنت كانون الثاني الماضي، "حل كل الفصائل" وتشكيل كيان جديد باسم "هيئة تحرير الشام" يضم عدة فصائل منها جبهة النصرة.

وتقع مناطق من إدلب تحت سيطرة فصائل معارضة تدعمها تركيا بينها فصائل تقاتل تحت لواء "الجيش السوري الحر", بينما تسيطر حركة "أحرار الشام" المتشددة على أجزاء, ويسيطر تحالف "تحرير الشام" ، الذي تمثل جبهة "فتح الشام" أقوى فصائله، على أجزاء أخرى.