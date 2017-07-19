سجل سعر الذهب، يوم الثلاثاء، ارتفاعاً خلال يومين, حيث بلغ سعر غرام الـ21 قيراط 18500 ليرة, متاثراَ بارتفاع الاونصة عالميا.

وحددت الجمعية الحرفية لصياغة الذهب والمجوهرات في دمشق سعر غرام الـ21 بـ18500 ليرة، بينما حددت سعر غرام الـ18 قيراط بـ15894 ليرة.

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وكان سعر غرام الذهب عيار الـ21 وصل يوم الاثنين إلى 18400 ليرة, فيما حدد سعر غرام الـ18 قيراط بـ15757 ليرة.

ويعود ارتفاع السعر محلياً لارتفاع سعر الأونصة عالميا، حيث وصلت الى 1239 دولار.

ويشهد سعر الذهب محلياً في الفترة الأخيرة نوعاً من الاستقرار، وسط تقلبات طفيفة، وخاصة بعد ربط سعره بسعر صرف الدولار الرسمي، بعد أن كانت الجمعية تعتمد سعرا وسطياً بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء.

وجرت العادة أن يسعر الذهب في سوريا يومياً بالنظر إلى السعر العالمي للأونصة في البورصات العالمية، محسوباً بسعر الدولار بالسوق السوداء مقابل الليرة في اليوم نفسه، ليصار إلى تعميم السعر على جميع الصياغ الذين يبيعونه بسعر موحد لجميع فئاته وعياراته، ثم يضيف البائع على السعر هامش ربح يقدر بنحو 10% من سعر القطعة حسب تعقيد تشكيلها.