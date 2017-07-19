كشف أمين جامعة دمشق مازن الشيخ يوم الأربعاء، أن إدارة الجامعة اقترحت فرض مجموعة عقوبات بحق كل طالب يسيء للحرم الجامعي، أو أحد الأساتذة الجامعيين عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الشيخ حسب صحيفة (الوطن) المحلية، إن "لجنة الانضباط من مهامها النظر في الحالات الواردة وفرض العقوبات اللازمة على الطلاب المتجاوزين، وفق قانون تنظيم الجامعات واللائحة التنفيذية".

وتشمل العقوبات المقترحة، فصل الطالب المسيء مدة أسبوع من الجامعة وإعطائه إنذارًا بالفصل النهائي، أو فصله مدة ثلاثة أشهر ووضع علامة صفر في المقرر الذي أساء للأستاذ الخاص به.

ولفت الشيخ إلى أن الإقتراح جاء بعد أن ت"كررت حالات الإساءة الأمر الذي تطلب ضبط الموضوع بشكل أكبر واتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين والمسيئين منوهاً بأن الأمر ينطبق على أي أستاذ يسيء إلى الجامعة وإلى طلابها على حد سواء".

وأوضح أمين جامعة دمشق أن العقوبات المقترحة أُقرّت من قبل مجلس شؤون الطلاب، ولكن لم تُعتمد حتى الآن من قبل مجلس جامعة دمشق بحضور عمداء الكليات، وأيضاً تحتاج إلى اعتماد من مجلس التعليم العالي بإقرارها لتصبح سارية المفعول.

ونفى الشيخ ما أشيع عن "اعتماد العقوبات الجديدة"، مؤكدا أنها "ما تزال قيد الدراسة حتى تاريخه وستناقش في اجتماعات مجلس الجامعة قريباً"، مشدداً على أن "لجنة الانضباط ستعتمد النزاهة في التأكد من إساءة الطالب حتى لا يقع ظلم بحق الطلاب".

وكانت صفحات عدة أنشئت عبر موقع "فيس بوك"، خاصة باستقبال شكاوى طلاب الجامعات السورية، ما أعطى فرصة للطلاب للتعبير عن المشكلات التي تواجههم مع الأساتذة أو فيما يتعلق بالمقرر والخدمات الجامعية، ومنها "ملتقى طلاب جامعة دمشق"، و"طلاب سوريا".