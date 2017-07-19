يتطلع منتخب سورية الأولمبي لكرة القدم إلى تجاوز نظيره الهندي عندما يلتقيه اليوم عند الساعة الخامسة في العاصمة القطرية الدوحة في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة من تصفيات بطولة آسيا تحت 23 عاما 2018 في الصين.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة أكد مدرب منتخبنا حسين عفش أن المنتخب يسعى لتسجيل بداية جيدة وتحقيق الفوز فهو يخوض التصفيات للمنافسة على المركز الأول المؤهل مباشرة إلى النهائيات وليس بقصد المشاركة فقط وسيكون رقما صعبا في التصفيات رغم قصر فترة التحضير التي اقتصرت على خمس مباريات ودية بدأها بالخسارة أمام نظيره العماني صفر-1 ثم أمام العراقي صفر-2 وبعدها تعادل مع العراق 1-1 ومع البحرين 3-3 ثم فاز على البحرين 2-صفر وهذا مؤءشر على تطور أداء لاعبي المنتخب.



وبين عفش أن المباريات الودية الخمس ساهمت بإكساب اللاعبين خبرات مهمة ورسمت الصورة النهائية لشكل المنتخب حيث كان المستوى الفني للاعبين يتحسن من مباراة لأخرى بغض النظر عن النتائج إضافة إلى مساهمتها في تحقيق الانسجام بين الخطوط الثلاثة للمنتخب وهو ما يبشر بتمثيل الكرة السورية خير تمثيل في هذا الاستحقاق الآسيوي المهم عبر تحقيق نتائج طيبة تضمن حجز بطاقة التأهل المباشرة إلى النهائيات.



ويواجه منتخبنا في مباراته الثانية منتخب تركمانستان عند الخامسة من عصر الجمعة القادم ويختتم مبارياته في التصفيات بلقاء منتخب قطر عند الساعة الثامنة من مساء الأحد القادم على أن يتأهل الى النهائيات أصحاب المراكز الأولى في المجموعات العشر إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحتل المركز الثاني إضافة إلى منتخب الدولة المضيفة.



وسيلعب منتخبنا مباراتيه الأولى والثانية باللون الأحمر والثالثة باللون الأبيض علما أن مباراة اليوم مع الأولمبي الهندي منقولة تلفزيونيا عبر القناة الأولى في التلفزيون العربي السوري وقناة “هوا” الأرضية إضافة إلى قناة الكأس القطرية.



وتضم تشكيلة المنتخب اللاعبين.. أحمد كنعان ومحمد يزن عرابي وطلال الحسين ومحمد فارس أرناؤءوط ومؤءمن ناجي وعبد الرحمن بركات وعبد الهادي شلحة وأحمد غلاب ومحمد مرمور وخالد كردغلي ومحمد كروما ويوسف الحموي وجهاد بسمار وميلاد حمد وأحمد البصير ومحمد رأفت مهتدي ومحمد ربيع سرور وأحمد الأشقر وأحمد حسن الأحمد وزكريا حنان وحسن الضامن ومحمد عنز وحمزة محناوي.