أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأربعاء، إنه تم رصد 9 خروقات للهدنة في سوريا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان، ان "الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة بمناطق تخفيف التوتر، سجل 5 حوادث إطلاق نار في محافظة اللاذقية، فيما سجل الجانب التركي 4 انتهاكات للهدنة في ريف دمشق، مضيفة أن الوضع العام في مناطق تخفيف التوتر لا يزال مستقرا".

وأشار البيان إلى "انضمام 7 قرى وبلدات بمحافظة حمص إلى نظام وقف إطلاق النار، ليرتفع بذلك عدد القرى والبلدات المنضوية في عملية المصالحة إلى 2032، في حين تستمر المفاوضات مع الفصائل المعارضة بشأن انضمامها إلى الهدنة في محافظات حلب وإدلب ودمشق وحماة وحمص والقنيطرة".

وبين البيان ان عدد الفصائل الملتزمة بالهدنة يبلغ حالياً 228 فصيلا .

يشار إلى ان الدول الضامنة (روسيا – تركيا- ايران) وقعت خلال اجتماع استانا 4 , على مذكرة إقامة "مناطق تخفيف التصعيد" في سوريا , دخلت حيز التنفيذ 6 ايار الماضي.

سيريانيوز