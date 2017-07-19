توقعت مديرية الأرصاد، يوم الأربعاء، أن تميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وبينت المديرية أن يكون الجو حارا نسبيا وصحوا بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة، وسديميا حارا في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للغبار في بعض المناطق الداخلية والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتسجل الحرارة في دمشق يومي الأربعاء والخميس، 39/23 درجة، وفي السويداء 33/ 19 درجة، وفي حمص 34/ 20 درجة، وفي حماه 38/ 21 درجة, وفي الحسكة 43/ 25 درجة، وفي طرطوس واللاذقية 29/ 24 درجة، وفي حلب 37/ 22 درجة, وفي دير الزور 41/ 24 درجة.

بينما تعاود الحرارة ارتفاعها يوم الجمعة، وتسجل في دمشق 40/25 درجة، وفي السويداء 35/ 22 درجة، وفي 35/ 23 درجة، وفي حماه 40 /22 درجة، وفي الحسكة 44/ 26 درجة، وفي طرطوس واللاذقية 31/ 25 درجة، وفي حلب 39/ 24 درجة، وفي دير الزور 43/ 26 درجة.

سيريانيوز