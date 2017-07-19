أصيب شخص بجروح ووقعت أضرار مادية، يوم الأربعاء، جراء سقوط قذائف الهاون على مخيم الوافدين ومحيط مشفى حرستا بريف دمشق .

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية عن مصدر في قيادة الشرطة، لم تسمه، قوله ان شخصاً أصيب بجروح بعد سقوط قذائف مصدرها مجموعات مسلحة في الغوطة الشرقية، على مخيم الوافدين".

وتابع المصدر ان " 3 قذائف سقطت على مشفى حرستا ومساكن أبناء الشهداء ما أسفر عن “أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة”.

وتشهد عدة مناطق بدمشق وريفها سقوط قذائف هاون صاروخية ورصاص متفجر, منذ بدء الجيش النظامي في شهر حزيران عملية عسكرية على محوري عين ترما - جوبر شمال شرق العاصمة.

سيريانيوز