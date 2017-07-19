استبعد مسؤول أردني رفيع، الثلاثاء، إرسال بلاده قواتها إلى جنوب غرب سوريا في إطار عمل آليات مراقبة وقف إطلاق النار، الذي تم الاتفاق حوله بين روسيا والولايات المتحدة والأردن.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية عن المسؤول الأردني قوله في حديث لها، اليوم الثلاثاء "موقفنا من الأزمة السورية واضح منذ البداية ولن يتغير، وهو الوصول إلى حل سياسي سلمي يضمن الأمن والاستقرار في هذا البلد".

وأضاف المسؤول, الذي طلب عدم الكشف عن هويته "اقتربنا، عبر الاتفاق مع الولايات المتحدة وروسيا، من الوصول إلى صورة نهائية لآليات مناسبة لمراقبة سير الهدنة جنوب غرب سوريا، وسيعلن عنها خلال وقت قصير".

وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف في يوم الاثنين الماضي ، أن روسيا والولايات المتحدة ستواصلان تحديد تفاصيل عمل منطقة خفض التوتر في جنوب غرب سوريا، مشيرا إلى أنه تم، لهذا الغرض، اتخاذ القرار حول استخدام مركز المراقبة، الذي يجري إقامته من قبل روسيا والولايات المتحدة والأردن في العاصمة الأردنية عمّان

ولفت المسؤول الاردني الى انه "لن يكون من ضمن تلك الآليات إرسال قوات عسكرية أردنية إلى هناك، وهذا ما شددنا عليه أكثر من مرة، وهو أن الأردن لن يرسل أي جندي من جنوده إلى سوريا", معتبرا أن "الهدنة الجارية خطوة في الاتجاه الصحيح وتؤكد على جدية الأطراف من أجل التوصل إلى حل ينهي الصراع في سوريا ويضمن عودة لاجئيها إلى بيوتهم".

يذكر أن الاتفاق حول إعلان نظام وقف إطلاق النار(الهدنة) في جنوب غرب سوريا، الذي يشمل محافظات درعا والقنيطرة والسويداء، تم الإعلان عنه بعد أن أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، لقائهما الأول، الذي عقد يوم 7 الجاري في هامبورغ الألمانية على هامش قمة دول قمة العشرين..