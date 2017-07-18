قالت صحيفة الغد الاردنية نقلا عن مصدر وصفته بـ "المطلع" على شؤون مخيم الركبان للاجئين السوريين, الثلاثاء, إن انفجارا وقع في إحدى الخيم أدى إلى مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين، جميعهم من عائلة واحدة.











وقال المصدر, بحسب الصحيفة على موقعها الالكتروني, إن "أطفالا وجدوا عبوة ناسفة وجلبوها إلى خيمتهم، ما أدى إلى انفجارها ووفاة الأب وطفل وإصابة الأم وطفلتين".



من جهته، قال نائب رئيس مجلس عشائر تدمر والبادية، محمد أحمد درباس، إن الأنباء تضاربت حول طبيعة الانفجار.

وأشار الدرباس, العضو مجلس إدارة مكتب الإغاثة في مخيم الركبان الواقع قرب الحدود الأردنية مع سوريا, إلى أنه يعتقد أن يكون بسبب عبث الأطفال بعبوة ناسفة، بينما يقول آخرون إنه ناجم عن فرن غازي.



وأضاف درباس أنه تم نقل المصابين إلى مركز جسور الأمل الصحي داخل المخيم لتلقي العلاجات، مؤكدا أن هناك محاولات لإدخالهم إلى الحدود الأردنية لأن إصابتهم خطيرة.

ولقي 4 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب آخرون، اوائل ايار الماضي، بانفجار سيارة مفخخة في محيط مخيم الركبان للاجئين على الحدود السورية الأردنية.

وكان مخيم الركبان شهد تفجيرات عدة في وقت سابق، أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنها.



يشار إلى أن اوضاع العالقين في منطقة الركبان تدهورت بعد اعلانها منطقة عسكرية مغلقة، اثر هجوم بسيارة مفخخة على موقع عسكري اردني فيها يقدم خدمات للاجئين اوقع سبعة قتلى و13 جريحا في 21 حزيران، ما يعوق ادخال المساعدات عبر المنظمات الانسانية.



وخفض الاردن، بسبب مخاوف امنية، عدد نقاط عبور القادمين من سوريا من 45 نقطة عام 2012 الى خمس نقاط شرق المملكة عام 2015، ثلاث مخصصة للجرحى فيما خصص معبران هما الركبان والحدلات للاجئين، قبل تعرض منطقة الركبان للهجوم بسيارة مفخخة.







سيريانيوز