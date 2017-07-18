أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن الكرملين لن يكشف عن تفاصيل المباحثات الروسية الأميركية حول إمكانية إقامة منطقة تهدئة ثانية في سوريا.













وقال بيسكوف للصحفيين مجيبا عن سؤال في هذا الصدد "لا، لن أذكر أية تفاصيل".





نقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصدر وصفته بالمطلع، في وقت سابق اليوم أن روسيا والولايات المتحدة قد تعلنان هدنة ثانية في سوريا، في منتصف آب المقبل، لتشمل ريف حمص والغوطة الشرقية.





يشار الى أن اتفاق وقف إطلاق النار جنوب غرب سوريا قد دخل حيز التنفيذ، منتصف 9 الجاري، في مناطق جنوب غرب سوريا، التي تشمل: درعا، القنيطرة والسويداء، وذلك بعد أن أعلن الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، على هامش قمة الدول العشرين استعدادهما لوقف إطلاق النار، وتنفيذ اتفاقية إقامة مناطق تخفيف التصعيد، في محاولة لوقف عمليات القتال الدائرة منذ 6 سنوات.





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