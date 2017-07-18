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بعد نحو شهر على إطلاقه.. تعرف على المراحل الأربعة للمشروع الوطني للإصلاح الإداري
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الاخبار المحلية
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مجلس الوزراء الثلاثاء الخطوات التنفيذية للمشروع الوطني للإصلاح الإداري الذي
أطلقه الرئيس بشار الأسد واعتمد البرنامج التنفيذي والمدد الزمنية الموضوعة
والخطوات الأولى لتأسيس المشروع.
ويشمل البرنامج التنفيذي للمشروع أربع مراحل تبدأ بمرحلة التأسيس التي تضمن تأمين
متطلبات البنية التشريعية والفنية واللوجيستية من خلال مناقشة وإقرار مشروع قياس
الأداء الإداري للجهات العامة في مجلس الوزراء ووضع الإطار القانوني الناظم للمشروع
إضافة إلى القرارات التنظيمية والتعاميم الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء والقرارات
التنظيمية الصادرة عن وزير التنمية الإدارية والوزير المختص.
كما تتضمن إحداث مركز دعم وقياس الأداء الإداري للجهات العامة وإحداث مركز خدمة
الكوادر البشرية في الدولة وتصميم نافذة الكترونية بعنوان منبر صلة وصل مرتبطة
ببرنامج أرشفة دوري وبناء قاعدة معلومات مركزية لمعالجة عملية احتساب نقاط شرائح
قياس المعايير وبدء إطلاق المرحلة التجريبية لـ منبر صلة وصل بتاريخ 10-8-2017
وتستمر المرحلة التجريبية لمدة ثلاثة أشهر ومناقشة مشروع تمكين مديريات التنمية
الإدارية وتقليص حجم الوحدات التنظيمية ذات العمل الإداري في الوزارات.
وتبدأ المرحلة الثانية للبرنامج التنفيذي مرحلة الحضانة في الأول من تشرين الثاني
القادم وتنتهي بتاريخ 30 نيسان 2018 وتتضمن جمع البيانات والمعلومات الأولية وإطلاق
العمل عن طريق وضع واعتماد الإجراءات التنفيذية لعملية قياس الأداء الإداري وتنظيم
آليات جمع البيانات والمعلومات وفق نماذج تعد من قبل مركز دعم وقياس الأداء الإداري
ووضع الهيكل الإداري الأولي للجهاز الحكومي خلال الأسبوع الثاني من شهر آذار من عام
2018 وإطلاق الترتيب الأولي التجريبي للجهات العامة على مرصد الأداء الإداري نهاية
الأسبوع الأول من شهر نيسان من العام نفسه وإصدار تقرير عن حالة ومعدلات الاستجابة
لتوجهات أفضل للتنمية الإدارية مع توصيات وإرشادات عامة يتم لحظها ضمن خطط التنمية
الإدارية والبشرية في نهاية الأسبوع الأخير من شهر نيسان عام 2018 إضافة إلى رصد
نقاط الضعف والقوة في المشروع والعمل على تقويمها طيلة الفتة الزمنية لهذه المرحلة.
في حين تضمنت المرحلة الثالثة التمكين والاستجابة والتي تبدأ في الأول من أيار من
العام القادم وتنتهي في 30 تشرين الثاني 2018 دور الجهات العامة في الاستجابة
وتطوير أدائها الإداري بحيث تبدأ الوزارات بالعمل ذاتيا على إصلاح الخلل والاستجابة
لتحسين الخدمات ومراجعة بنيتها التنظيمية والعمل على تمكينها ودعمها وفق الخطط
التنفيذية للتنمية الإدارية والبشرية المعتمدة من قبل وزارة التنمية الإدارية ويتم
العمل على الأخذ بنتائج عملية قياس الأداء المؤسساتي والاستفادة من النصائح
والإرشادات المقدمة من قبل مركز دعم وقياس الأداء الإداري وإصدار النسخة الأولى من
ترتيب الجهات العامة على مرصد الأداء الإداري خلال الأسبوع الرابع من شهر تشرين
الأول عام 2018.
أما المرحلة الأخيرة قياس الأثر التي تبدأ في الأول من كانون الأول 2018 وتنتهي بـ
30 تشرين الأول عام 2019 تضمنت استقرار آليات عمل المشروع ومتابعة دورة الحياة بحيث
تمثل فترة نضوج حقيقي للمشروع ولحظ الأثر الإيجابي على الأداء المؤسساتي والفني
للجهات العامة وستكون معظم الجهات أخذت المسارات الصحيحة للتنظيم والتأهيل
المؤسساتي.
وتعتمد مؤشرات قياس الأداء الإداري على عدة معايير هي جودة التنظيم المؤسساتي
وتبسيط الإجراءات وتطبيق أنظمة موارد المؤسسات ومكافحة الفساد الإداري والاستجابة
للشكوى وقياس مدى رضا المواطن عن الخدمة ورضا الموظف عن الأداء.
وقالت وزيرة التنمية الإدارية سلام السفاف في تصريح للصحفيين عقب الجلسة إنه "تم
التركيز في جلسة اليوم على الآلية التنفيذية لمشروع دعم وقياس الأداء الإداري الذي
يمثل الخطوة الأولى في سبيل تحقيق الإصلاح الإداري", لافتة إلى أن "المشروع يقوم
على ضبط إيقاع الأداء الإداري وفق مؤشرات تدفع الجهات العامة للعمل ذاتيا ولحظ
التوصيات والإرشادات الناجمة والمتضمنة في التقارير الدورية".
وأوضحت سفاف أن "المشروع يتكون من مركز دعم وقياس الأداء الإداري بالدرجة الأولى
وهو المسؤول عن وضع خارطة الشواغر الوظيفية والكوادر البشرية بأنواعها وأماكن
توظيفها ووضع آليات التوصيف الوظيفي لها".
ولفتت سفاف إلى أن المشروع يشكل منعطفا تاريخيا بحياة الإدارة العامة من ناحية
التنظيم والاداء المؤسساتي لجهة لحظ دور المواطن بصنع القرار الإداري في الجهات
العامة وتحسين آليات العمل للإرتقاء بالخدمات المقدمة وبالتالي الوصول إلى علاقة
متمكنة وواضحة بين الجهات العامة والمواطن.
وذكرت الوزيرة سفاف أن تنفيذ المشروع سيؤدي إلى تحسين في عمل المؤسسات وخدماتها
نظرا لأن المواطن يتلقى الخدمة ويعطي التغذية الراجعة للموضوع كما سيمثل المشروع
نقلة نوعية لمعالجة الخلل ومكافحة الفساد الإداري والاستجابة للشكاوى بحيث أصبح
هناك جهة تقيس سرعة المعالجة لهذه الشكاوي ويلحظ بعين الاعتبار المبررات والأسباب
التي تدفع الجهات العامة للتأخير وعملية تكاملية ما بين المواطن والجهة العامة.
سيريانيوز
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2017-07-18 20:08:44
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