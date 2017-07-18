قال نائب وزير الخارجية الإيطالي ماريو جيرو يوم الثلاثاء إن إيطاليا تدرس إصدار تأشيرات مؤقتة تسمح للمهاجرين بالسفر في أنحاء الاتحاد الأوروبي في خطوة تستهدف الضغط على جيرانها في الاتحاد لبذل المزيد للمساعدة في التخفيف من حدة أزمة المهاجرين.









ونقلت وكالة رويترز عن جيرو, قوله ان إيطاليا تريد تفادي اتخاذ إجراءات من جانب واحد لكنها تعارض التطبيق الصارم لقوانين الاتحاد الأوروبي التي تبقي على المهاجرين في أول بلد وصلوا إليه", مضيفا "لا نقبل أن نتحول إلى نقطة اضطراب أوروبية أو أن نشعر بالذنب لأننا ننقذ الناس لذلك فإن اتخاذ قرار بشأن مصير المهاجرين القادمين هو مسؤولية الجميع".



وتشير بيانات وزارة الداخلية الايطالية إلى أن أكثر من 93 ألف شخص أغلبهم من أفريقيا جنوب الصحراء وبنجلادش وصولوا بزوارق إلى جنوب إيطاليا منذ بداية العام بزيادة بنسبة 17 % عن الفترة نفسها من العام الماضي.



وقال جيرو إنه من السابق لأوانه تحديد متى أو عدد التصاريح التي ستصدر", مضيفا أن "السلطات الإيطالية التي تتلقى طلبات اللجوء لديها بالفعل سلطة إصدار هذه التصاريح".



وقال وزير الخارجية أنجلينو ألفانو يوم الاثنين إن إصدار تأشيرات مؤقتة ليس على جدول أعمال الحكومة.



وأغضبت إيطاليا العديد من الدول الأوروبية بقرار منح تصاريح إقامة للمهاجرين في عام 2011 عندما دفع العنف في شمال أفريقيا الألوف للفرار إلى أوروبا.



وتشكو إيطاليا من أن جيرانها لا يشاركونها في تحمل العبء, وذلك مع تزايد الأعداد الضخمة التي تعبر البحر المتوسط من شمال أفريقيا.



ويبلغ عدد السوريين، الذين طلبوا اللجوء في إيطاليا منذ بداية الأزمة في عام 2011 وحتى العام الماضي، 2210 أشخاص.







سيريانيوز