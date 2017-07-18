كشفت مصادر مطلعة، يوم الثلاثاء، عن قرب وصول مراقبين روس إلى درعا، لمراقبة تطبيق اتفاق الهدنة الذي تم التوصل إليه بين موسكو وواشنطن وعمان ودخل حيز التنفيذ في 9 تموز الجاري.

ونقلت صحيفة "الوطن" المحلية عن مصدر مطلع، لم تكشف هويته، قوله انه "سيكون هناك مقر إقامة للمراقبين في المحافظة إضافة إلى مناطق عمل للانتشار".

وبين المصدر "ثمة خرائط محددة توضح بشكل دقيق نقاط توزع المراقبين على خطوط الجبهات"، رافضاً الإفصاح عن هذه النقاط على اعتبارها معلومات عسكرية لكنه أكد أن الانتشار سيكون على اتجاه انتشار القوات المسلحة السورية.

ولفت المصدر إلى إمكانية تواجد مراقبين في مناطق سيطرة جماعات المعارضة المسلحة هناك، من دون أن يحدد جنسيتهم أو إذا كانوا من المراقبين الروس نفسهم الذين سيصلون إلى درعا أم غيرهم.

ومن جهتها، نقلت صحيفة "الغد" الأردنية يوم الاثنين، عن مصادر سورية وصفتها بالـ"موثوقة" قولها، ان اجتماعاً سيعقد في عمان بين قادة فصائل المعارضة المسلحة جنوباً ومبعوث الولايات المتحدة الخاص لسوريا مايكل راتني، لوضع تصور لخطوات يمكن أن تساهم في تعزيز وقف إطلاق النار أبرزها نشر قوات مراقبة في المنطقة وتشكيل مركز مراقبة.

وبينت الصحيفة الأردنية، أن أجندة اللقاء، تتضمن "بحث ترتيبات أكثر دقة ومتانة لاتفاق عمان لوقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا، بما في ذلك آليات قوية للمراقبة".

ومن المقرر أن يبحث الاجتماع، بحسب الصحيفة، أيضا من سيدير مناطق المعارضة والشرطة التي ستعمل فيها، بالإضافة الى العلم الذي سيرفع على معبر نصيب جابر بين سوريا والأردن، وإمكانية نقل قوات من فصائل المعارضة إلى معسكر الشدادي، الذي يعكف التحالف الدولي على بنائه في منطقة الشدادي بريف الحسكة القريب من دير الزور، للمشاركة في معركة تحرير هذه المحافظة.

يشار إلى أن وزير الإعلام الأردني، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، أعلن في وقت سابق من يوم الثلاثاء, ان آلية مراقبة اتفاق الهدنة في جنوب سوريا, بموجب اتفاق أردني أمريكي روسي, وصلت إلى مراحلها النهائية.

وتوصلت روسيا وأميركا والاردن على هامش قمة العشرين الشهر الجاري يقضي بوقف اطلاق النار في جنوب سوريا دخل حيز التنفيذ منذ التاسع من تموز الجاري.

وجاء هذا الاتفاق بعد توقيع الدول الضامنة (روسيا – تركيا- ايران) خلال اجتماع استانا 4 , منذ شهرين, على مذكرة إقامة "مناطق تخفيف التصعيد" في سوريا , دخلت حيز التنفيذ 6 ايار الماضي.

سيريانيوز