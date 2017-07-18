سقوط ضحايا بانفجارين في مدينة الرقة والحسكة الاخبار المحلية شارك

سقط ضحايا, يوم الثلاثاء, جراء انفجارين وقعا في مدينة الرقة ومنطقة رأس العين بمحافظة الحسكة.

وذكرت مصادر مؤيدة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان سيارة مفخخة انفجرت في رأس العين بريف الحسكة, ما اسفر عن سقوط قتلى. تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا .

وتحدثت بعض المصادر ان الانفجار استهدف حاجز تابع للمقاتلين الاكراد بالقرب من مخفر بلدة "المناجير". وشهدت عدة مناطق بالحسكة, في الفترة الاخيرة, سلسلة هجمات وتفجيرات, بعضها استهدفت قوات كردية، تبنى معظمها تنظيم (داعش). من جهة اخرى, اشارت المصادر الى سقوط قتلى جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) ، في الأحياء الغربية لمدينة الرقة. ويشن المقاتلون الأكراد حملة عسكرية على مدينة الرقة والتي بدأت في 6 حزيران , بدعم من قوات التحالف, في إطار المرحلة الخامسة من حملة “غضب الفرات” لاستعادتها من "داعش", حيث حققت تقدما فيها. سيريانيوز

2017-07-18 11:28:53 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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