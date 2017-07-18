ألقت الجهات المختصة اللبنانية, يوم الاثنين,القبض على مواطن سوري نكس علم الجيش اللبناني في بلدة زحلة.

وذكرت الوكالة الوطنية للاعلام ان "فرع البقاع في المديرية العامة لأمن الدولة ألقى القبض على الشخص الذي نكس علم الجيش اللبناني في زحلة و هو سوري الجنسية".

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وجاءت الحادثة عقب ساعات على توقيف الجهات المختصة بلبنان مواطنا سوريا في عين الحلوة بتهمة التحريض على الجيش اللبناني.

يذكر أن السلطات الأمنية ألقت القبض على العديد من السوريين ومحاكمتهم بتهم مختلفة كدخولهم البلاد بطريقة غير قانونية والقتل والسرقة وحيازة السلاح والأوراق المزورة والانتماء الى شبكات إرهابية وغيرها من الأعمال المخالفة.