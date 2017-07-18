أعلن وزير الإعلام الأردني، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، يوم الثلاثاء, ان آلية مراقبة اتفاق الهدنة في جنوب سوريا, بموجب اتفاق أردني أمريكي روسي, وصلت إلى مراحلها النهائية.

وأشار المومني في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، الى ان "آلية مراقبة وقف إطلاق النار تصاغ في مراحلها النهائية".

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ولفت الى دور وأهمية الاتفاق في "تعزيز جهود ترسيخ الأمن والاستقرار في سوريا ودعم الجهود الساعية إلى حل سياسي بين جميع أطراف الأزمة السورية، بالإضافة إلى تسهيل عملية وصول المساعدات الإنسانية إلى السوريين, ضمان أمن الحدود وعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم".

وتوصلت روسيا وأميركا والاردن على هامش قمة العشرين الشهر الجاري يقضي بوقف اطلاق النار في جنوب سوريا دخل حيز التنفيذ منذ اكثر من نحو اسبوع..

وجاء هذا الاتفاق بعد توقيع الدول الضامنة (روسيا – تركيا- ايران) خلال اجتماع استانا 4 , منذ شهرين, على مذكرة إقامة "مناطق تخفيف التصعيد" في سوريا , دخلت حيز التنفيذ 6 ايار الماضي.