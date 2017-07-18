نفت وزارة الخارجية الإيرانية, يوم الثلاثاء, الاخبار المتناقلة حول إنتاج صواريخ بالستية من قبل إيران وبناء قاعدة عسكرية في سوريا.

ونقلت وكالة (تسنيم) عن المتحدث باسم الوزارة بهرام قاسمي قوله ان ان هذه الاخبار هي ابتزاز اعلامي وحرب اعلامية والحديث عن انتاج ايران وروسيا وكوريا الشمالية لصواريخ بالستية في مصنع غرب سوريا ليس صحيحا ونحن لسا بحاجة الى هذا العمل".

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واشار المسؤول الايراني الى ان "تواجد ايران القوي في سوريا بطلب من الحكومة السورية والانتصارات التي حققتها المقاومة في سوريا، غير المعادلات التي رسمتها بعض القوى الكبرى والقوى الاقليمية حول سوريا، وان الحديث عن هكذا اشياء تؤدي الى التعتيم على الرأي العام".

وكانت صحيفة ( الشرق الأوسط ) تحدثت يوم السبت الماضي, نقلا عن مصادر عسكرية واستخباراتية في الحكومة الاسرائيلية ان النظام الايراني استأجر مطارا في وسط سوريا بشكل كامل, بهدف تيسير عملية نقل و انتقال العناصر و المعدات و السلاح.

وسبق ان اعلنت الخارجية الايرانية الشهر الجاري أن وجود القوات الإيرانية في سوريا جاء بدعوة من الحكومة السورية, وليس رهنا بموافقة أي طرف من الأطراف الإقليمية أو الدولية

وتعتبر وإيران أبرز داعمي النظام السوري، حيث تدعم طهران مجموعات تقاتل إلى جانب الجيش النظامي في مختلف المناطق، فضلاً عن تقديمها الدعم الاقتصادي والسياسي للنظام السوري.

وتواجه إيران اتهامات من قبل المعارضة السورية ودول عربية وغربية بتأجيج الصراع في سوريا من خلال دعم سوريا عسكريا.