سقط قتلى وجرحى ، في ريف دير الزور الشرقي جراء غارات جوية نفذتها طائرات تابعة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وقالت وكالة (سانا) الرسمية، يوم الثلاثاء، ان عدد من المدنيين قتلوا وأصيب آخرين، بعد غارات نفذتها طائرات التحالف الدولي في بلدة الكشكية على الضفة اليسرى لنهر الفرات التابعة لناحية هجين في منطقة البوكمال بريف دير الزور.

وكان أكثر من 90 شخصاً بينهم أطفال ونساء قضوا في قرى بريف دير الزور، اثر غارات التحالف الدولي لثلاثة أيام متتالية في حزيران الماضي.

وقتل 484 مدنيا على الأقل في ضربات للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش في العراق وسوريا منذ بدء الحملة في عام 2014, بحسب الجيش الأمريكي.

ويشن طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ عام 2014، ضد تنظيم "داعش"، غارات بشكل شبه يومي على مواقع التنظيم في المناطق الخاضعة تحت سيطرته لاسيما الرقة ودير الزور, ما يؤدى الى سقوط قتلى بين المدنيين جراء تلك الغارات.