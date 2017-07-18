أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، يوم الثلاثاء، ان الجيش سينفذ عملية عسكرية في منطقة جرود عرسال قرب الحدود السورية، دون التنسيق مع السلطات في دمشق.

ونقلت (الوكالة الوطنية للإعلام) عن الحريري قوله في البرلمان إن "العملية المزمعة مدروسة".

وجرود عرسال منطقة قاحلة في الجبال الواقعة بين سوريا ولبنان وهي قاعدة لعمليات الجماعات المسلحة التي تقاتل في الحرب الأهلية السورية بما في ذلك جبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية

وكان الجيش اللبناني كثف تواجده الأمني والعسكري في محيط بلدة عرسال خلال الفترة الماضية.

ويأتي الحديث عن عملية الجيش اللبناني في عرسال، عقب أنباء عن تحضيرات "حزب الله" لبدء معركة في المنطقة ذاتها من الجانبين السوري واللبناني، وبدء عودة نازحين سوريين من مخيمات عرسال إلى بلداتهم.

سيريانيوز