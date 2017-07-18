تفجير سيارة مفخخة على طريق حمص طرطوس الاخبار المحلية شارك

انفجرت, صباح الثلاثاء, سيارة مفخخة يقودها انتحاري, على طريق حمص طرطوس دون وقوع ضحايا.

وذكرت وكالة الانباء (سانا) أن "الجهات المختصة اشتبهت بسيارة كانت تتحرك على طريق حمص باتجاه طرطوس غرب جسر ارزونة وقامت بملاحقتها وتفجيرها في منطقة خالية من السكان والمرور قرب الصفصافة. تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا .

وأشارت الوكالة إلى أن "العملية أسفرت عن مقتل الإرهابي الانتحاري سائق السيارة دون وقوع إصابات". وكانت الجهات المختصة أحبطت في الاونة الاخيرة هجمات بسيارات مفخخة في عدة مناطق. وشهدت عدد من المناطق الخاضعة تحت سيطرة النظام في دمشق وريفها في السنوات الماضية سلسلة تفجيرات اسفرت عن قتلى وجرحى, الا ان وتيرتها خفت في الفترة الماضية. سيريانيوز

2017-07-18 11:07:48 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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