قفل الجيش اللبناني يوم الاثنين، الحدود بين عرسال وجرودها، بعدما نفذت طائرات الجيش النظامي غارات جوية على المنطقة.

وذكرت الوكالة (الوطنية) اللبنانية، أن طائرات تابعة للجيش النظامي، قامت بغارات جوية على مواقع المسلحين في جرود عرسال صباح اليوم.

وكان الامين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله, قال يوم الثلاثاء الماضي, إنه حان الوقت "للانتهاء من تهديد المجموعات المسلحة في جرود عرسال والوقت قليل جدا للتوصل الى تسويات أو مصالحات".

وياتي ذلك وسط مفاوضات يقوم بها وسيط من اجل إعادة لاجئين سوريين من عرسال إلى القلمون السوري, حيث تتضمن المفاوضات خطط من ضمنها ترحيل مسلحي المعارضة في جرود عرسال الرافضين للتسوية مع النظام السوري إلى الشمال السوري, في خطوة لاقت رفض المقاتلين.

وسبق ان حذر رئيس الحكومة اللبنانية، "سعد الحريري"، الاثنين، من "محاولات زرع فتن وتوتر" بين الجيش اللبناني والنازحين السوريين المتواجدين في لبنان، مشيراً إلى أنه ضد المعركة التي يسعى حزب الله خوضها قريباً في جرود عرسال ضد "جبهة النصرة" .

ويشن الجيش اللبناني بشكل مستمر عمليات أمنية في عرسال تستهدف مسلحين سوريين مرتبطين بجماعات إرهابية , أسفرت عن قتل واعتقال العديد منهم.

وينقسم المسلحون في جرود عرسال الحدودية مع سوريا إلى مسلحي "داعش" الذين لا تضمهم أي تسوية، وهؤلاء يرصد الجيش اللبناني تحركاتهم ويقصف مواقعهم باستمرار .

أما القسم الثاني فهم عناصر تنظيم "جبهة النصرة"الذين يتركز وجودهم في المنطقة المقابلة لبلدة عرسال، وسط مساعي لإخراجهم من المنطقة إلى الشمال السوري,أما القسم الثالث، فهم عناصر تنظيم "سرايا أهل الشام" التابع "للجيش السوري الحر" ويقدر عددهم بالمئات