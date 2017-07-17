ادعت المحكمة العسكرية اللبنانية, يوم الاثنين, على 5 سوريين بجرم التحضير لعمليات ارهابية في البلاد.

وذكرت الوكالة الوطنية للاعلام ان "مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر ادعى على 5 سوريين في جرم الانتماء الى "داعش" بهدف القيام بأعمال ارهابية والتحضير لهذه الاعمال والمشاركة في القتال ضد الجيش اللبناني في عرسال في آب 2014".

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يذكر أن السلطات الأمنية ألقت القبض على عدد من السوريين ومحاكمتهم بتهم مختلفة كدخولهم البلاد بطريقة غير قانونية والقتل والسرقة وحيازة السلاح والأوراق المزورة والانتماء الى شبكات إرهابية وغيرها من الأعمال المخالفة.