واصل الجيش النظامي, يوم الاثنين, عملياته العسكرية ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), في ريفي الرقة وحمص الشرقي, حيث تمكن من استعادة حقل نفطي وتلال ونقاط .

ونقلت وكالة الانباء (سانا) عن مصدر عسكري, لم تسمه, قوله ان "الجيش استعاد حقل الديلعة النفطي بريف الرقة الجنوبي الغربي وقضى على أعداد من إرهابيي “داعش” ودمر ثلاث عربات مفخخة".

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وكان النظامي استعاد في اليومين الماضيين السيطرة على عدد من القرى وحقول النفط في ريفي ديرالزور الغربي والرقة الجنوبي بعد معارك مع تنظيم "داعش".

وفي سياق متصل, اشار مصدر عسكري, بحسب مصادر موالية, الى ان النظامي سيطر على نقاط وتلال حاكمة شمال وشرق المحطة الثالثة شرق مدينة تدمر بعد مواجهات مع “داعش” .

ووسع النظامي في الاونة الاخيرة من نطاق سيطرته على مناطق بريف حمص الشرقي, حيث تمكن من استعادة حقول ونقاط وتلال في تدمر, بعد معارك مع "داعش".