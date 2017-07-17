المكسيك وجامايكا والسلفادور الى ربع نهائي الكأس الذهبية 2017 اخبار الرياضة شارك

أكملت المكسيك وجامايكا والسلفادور عقد المنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من مسابقة الكأس الذهبية 2017 لكرة القدم الخاصة بمنطقة الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي).

في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة في سان أنطونيو، فازت المكسيك حاملة اللقب على كوراساو التي تشارك لأول مرة، 2-صفر، في حين تعادلت جامايكا مع السلفادور 1-1.



ورفعت المكسيك رصيدها إلى 7 نقاط مقابل 5 لجامايكا و4 للسلفادور، وبقيت كوراساو من دون نقاط.



ولحقت المنتخبات الثلاثة بكوستاريكا وكندا وهندوراس (المجموعة الأولى) والولايات المتحدة وبنما (الثانية)، في حين انتهى مشوار غويانا الفرنسية ومارتينك ونيكاراغوا اضافة إلى كوراساو في الدور الأول.



ويقضي نظام البطولة بتأهل أول وثاني كل من المجموعات الثلاث مع صاحبي أفضل مركز ثالث الى دور الثمانية.



وفي ربع النهائي، تلعب الأربعاء المقبل الولايات المتحدة مع السلفادور، وكوستاريكا مع بنما على ملعب لينكولن فايننشل فيلد في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا، والخميس المكسيك مع هندوراس، وجامايكا مع كندا على ملعب جامعة فينيكس في غليندايل، إحدى ضواحي مدينة فينيكس بولاية اريزونا. سيريانيوز 2017-07-17 20:22:48 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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