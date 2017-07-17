تقدم السويسري روجيه فيدرر مركزين وأصبح ثالثا بدلا من مواطنه ستانيسلاس فافرينكا، في تصنيف لاعبي كرة المضرب المحترفين الصادر الاثنين، غداة إحرازه لقب بطولة ويمبلدون الانكليزية، ثالث البطولات الأربع الكبرى، للمرة الثامنة في مسيرته.

ورفع فيدرر رصيده من 5265 نقطة قبل أسبوعين الى 6545، بعد تتويجه على الملاعب العشبية لنادي عموم انكلترا، بفوزه في النهائي الأحد على الكرواتي مارين سيليتش 6-3 و6-1 و6-4.



وتقدم فيدرر من المركز الخامس الى الثالث، بينما تراجع فافرينكا من الثالث الى الخامس. أما سيليتش بطل فلاشينغ ميدوز الأميركية 2014، فحافظ على مركزه السادس، مضيفا 840 نقطة الى رصيده.



وحافظ اللاعبون الثلاثة الآخرون من "الأربعة الكبار" على مراكزهم على رغم خروجهم في مراحل مختلفة من ويمبلدون.



فالبريطاني أندي موراي بطل ويمبلدون 2016، والذي خرج من الدور ربع النهائي، حافظ على صدارة التصنيف العالمي، الا ان الفارق بينه وبين الثاني الاسباني رافايل نادال الذي أقصي من الدور الرابع للبطولة الانكليزية، تقلص من 2105 نقطة الى 285 نقطة فقط.



أما الصربي نوفاك ديوكوفيتش بطل ويمبلدون ثلاث مرات، فانسحب من الدور ربع النهائي للبطولة الانكليزية، الا انه بقي في المركز الرابع في التصنيف العالمي، بزيادة في رصيده بلغت 520 نقطة.



وتراجع الكندي ميلوش راونيتش الذي أخرج فيدرر من نصف نهائي 2016 في ويمبلدون، مركزين الى التاسع، ليتقدم كل من النمسوي دومينيك تييم والياباني كي نيشيكوري مركزا، بينما عاد البلغاري غريغور ديميتروف الى نادي العشرة الاوائل بدلا من الفرنسي جو ويلفريد تسونغا الذي تراجع الى المركز الثاني عشر.